В 2017 году на Воробьевых горах и Бульварном кольце установят прожекторы с технологией разноцветного освещения. Об этом начальник управления эксплуатации систем наружного освещения и праздничного оформления столичного департамента ЖКХ Александр Кондратенко рассказал агентству «Москва».

По его словам, власти решили уйти от «намотки» на деревьях в пользу прожекторного освещения, которое сможет менять цвет в соответствии с различными сценариями. Регламент включения и выключения прожекторов пока обсуждается.

Мощность прожекторов составит от 50 до 150 ватт. Их размер будет зависеть от высоты деревьев, которые они будут освещать, и расстояния до объекта подсветки. Часть прожекторов установят на специальных опорах, а часть — на земле.

Соответствующие тендеры проводит департамент топливно-энергетического хозяйства Москвы. Судя по данным с сайта госзакупок, на разноцветное освещение на Воробьевых горах власти готовы потратить 2,476 миллиарда рублей, а на Бульварном кольце — 3,469 миллиарда. Проектирование подсветки на Бульварном кольце занимается «Архком», а на Воробьевых горах — «Каскад-энерго», входящая в холдинг «Ташир». Обе компании уже выступали подрядчиками по программе «Моя улица».

Предполагается, что работы по обустройству ландшафтной подсветки на Воробьевых горах и Бульварном кольце завершатся ко Дню города. «Медуза» уточняет, что если результат понравится мэру Москвы Сергею Собянину, то проект могут распространить и на новые парки, которые создаются в Братеевской пойме, Южном Бутове, Марьине и других спальных районах.