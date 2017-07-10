Минздрав предложил ограничить скрытую рекламу алкоголя в фильмах, телепередачах и печатных материалах. Об этом сообщает газета «Известия».

Под определение скрытой рекламы может попасть само спиртное, а также его логотипы и упоминание о качестве напитков.

«Стратегия формирования здорового образа жизни населения на период до 2020 года включает в себя одну из задач, целью которой в перспективе является ограничение скрытой рекламы алкогольной продукции», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минздрава.

Как отмечает газета, в качестве примера такой рекламы в министерстве назвали «имитационные товары (когда продукция явно ассоциируется со спиртным, но им не является)».