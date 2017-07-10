Директор Большого театра Владимир Урин уточнил, что премьеру спектакля «Нуреев» отменили из-за неготовности балета. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

По словам Урина, в начале 2017 года он получил от режиссера Кирилла Серебренникова сценарий спектакля об отношениях выдающихся танцовщиков XX века Рудольфа Нуреева и Эрика Бруна и, ознакомившись с текстом, дал добро на постановку. При этом он отметил, что понимал, что «там будет тема, которая может вызвать определенное неприятие».

Репетиции начались в конце января. В первые два месяца артисты были полностью заняты, поэтому работать с ними удавалось лишь выборочно. В мае же труппа уехала на гастроли в Японию и вернулась только за 20 дней до премьеры. Несмотря на это, в Большом театре решили, что этого времени хватит, чтобы собрать балет. Перед премьерой же оказалось, что постановка гораздо сложнее.

«Смотрим один прогон по качеству балета и понимаем, что это сделано плохо», — рассказал Урин. По его словам, после этого он встретился с Кириллом Серебренниковым и хореографом Юрием Посоховым. Последний признал, что на репетиции нужен еще как минимум месяц, которого у театра не оказалось.

Урин подчеркнул, что итоговое решение об отмене премьеры приняли совместно. Тем самым он опроверг слова Серебренникова о том, что спектакль отменили по решению самого театра.

Планируется, что премьера балета «Нуреев» состоится 4–5 мая 2018 года, поскольку следующий сезон полностью занят. Зрителям вернут деньги за билеты на показы, которые должны были пройти 11–14 июля.

Ранее The Village публиковал фото и видео с финального прогона спектакля «Нуреев» в Большом театре.