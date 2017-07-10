Компания «Яндекс» составила рейтинг по поисковой популярности вузов. Об этом The Village сообщили в пресс-службе фирмы. Всего в список вошли 264 учебных заведения.

Место Вуз Место в национальном рейтинге вузов

Московский государственный университет имени Ломоносова 1

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 20

НИУ «Высшая школа экономики» 4

Санкт-Петербургский государственный университет 3

Казанский (Приволжский) федеральный университет 11

В компании также посчитали показатель регионального влияния вузов, то есть число российских субъектов, где они вошли в десятку самых популярных. Больше всего на регионы влияет МГУ, попавший в первую десятку в 70 из 85 регионов. Второе и третье место заняли РАНХиГС и ВШЭ, они попали в топ-10 58 и 37 регионов соответственно. Четвертое место — у СПбГУ, который стал одним из главных университетов для 31 субъекта в основном на севере и северо-западе России.

При этом практически во всех городах самыми популярными оказались местные учебные заведения. В Москве, Казани, Томске или Новосибирске они занимают большую часть первой десятки.