Власти Москвы собираются увеличить количество точек доступа к бесплатному Wi-Fi внутри Садового кольца. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства города.

«Наша задача — обеспечить равномерное покрытие улиц внутри Садового кольца сетью городского Wi-Fi», — рассказал глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

Он утверждает, что дополнительные точки доступа к Wi-Fi появятся в местах отдыха и работы. Их установят на территории Садового кольца к началу 2018 года.