Возле павильона «Космос» на ВДНХ появится полномасштабный макет квартир для переселенцев по программе реновации. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, аналогичные шоу-румы в скором времени появятся во всех районах Москвы, где планируется снос жилья.

Сейчас москвичи уже могут посетить первый шоу-рум программы реновации, который открылся 6 июля в 75-м павильоне ВДНХ к Московскому урбанистическому форуму. На выставке представлен как пример обустройства двора, так и интерьер квартир, которые планируется построить на месте хрущевок.

Ранее эксперты уже рассказывали The Village о своем отношении к проекту новых домов, которые планируется возвести по программе реновации. Они проанализировали предложения властей как по обустройству целых кварталов, так и по отделке отдельных квартир.