На ВДНХ построят новый макет квартир для переселенцев по программе реновации
Возле павильона «Космос» на ВДНХ появится полномасштабный макет квартир для переселенцев по программе реновации. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, аналогичные шоу-румы в скором времени появятся во всех районах Москвы, где планируется снос жилья.
Сейчас москвичи уже могут посетить первый шоу-рум программы реновации, который открылся 6 июля в 75-м павильоне ВДНХ к Московскому урбанистическому форуму. На выставке представлен как пример обустройства двора, так и интерьер квартир, которые планируется построить на месте хрущевок.
Ранее эксперты уже рассказывали The Village о своем отношении к проекту новых домов, которые планируется возвести по программе реновации. Они проанализировали предложения властей как по обустройству целых кварталов, так и по отделке отдельных квартир.
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