Межведомственная комиссия при министерстве транспорта разрешила авиакомпании «Победа» выполнять регулярные рейсы из Москвы в Стамбул. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Теперь «Победа» сможет летать в Турцию до семи раз в неделю. Ранее соответствующий допуск был у авиакомпании «Россия», но она не выполняла рейсы в Стамбул более двух сезонов, поэтому разрешение отозвали.

Получить допуски на рейсы Санкт-Петербург — Лион и Москва — Бордо «Победе» не удалось.