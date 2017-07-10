Российское правительство утвердило комплекс мер, направленных на реализацию национального плана по борьбе с допингом в спорте. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

В мае 2017 года Независимая общественная антидопинговая комиссия утвердила национальный план борьбы с допингом в спорте. В нем предлагается маркировать лекарства пометками «допинг», а также взимать штрафы со спортсменов, принимающих запрещенные стимуляторы, и изымать у них имущество.

Принятый правительством документ предусматривает «создание методов и технологий предотвращения допинга, разработку образовательных программ и взаимодействие с международными спортивными организациями».

Контролировать реализацию плана по борьбе с допингом будет министерство спорта.

В ноябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство обвинило власти России во вмешательстве в работу московской антидопинговой лаборатории. По информации агентства, сотрудники лаборатории скрывали положительные допинг-пробы российских спортсменов с подачи Минспорта и ФСБ.