Велосипеды городского проката оснастят функцией зарядки мобильного телефона. Об этом сообщает информагентство «Москва».

«Если успешно пройдет пилот с новой рамой электрического велосипеда, то мы будем постепенно наполнять парк новым типом велосипедов на базе новой рамы. Новые модели будут в том числе иметь новый электронный замок, более функциональный: он позволит видеть параметры поездки, позволит заряжать мобильный во время езды», — рассказал генеральный директор компании «СитиБайк» Глеб Нарожных.

Ранее замглавы департамента транспорта Москвы Алина Бисембаева пообещала, что новая модель электровелосипеда появится в прокате в 2018 году. Новые велосипеды будут весить меньше, а их электромотор планируется поместить внутрь рамы. Новая техника будет мощнее и сможет дольше обходиться без подзарядки.

Электровелосипеды появились в городском велопрокате в августе 2016 года. Тогда пользователям было доступно шесть станций и 150 велосипедов.