Обновлено: добавлена информация о разговоре Мединского с Уриным.

Премьеру балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова перенесли по личному указанию министра культуры Владимира Мединского. Об этом близкий к ведомству источник сообщил ТАСС.

По его словам, в министерстве сочли, что спектакль выглядит как «пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей». До этого источники газеты «Ведомости» рассказывали, что в балете «присутствуют танцы трансвеститов, а центральной линией сюжета являются лирические отношения Рудольфа Нуреева и датского танцовщика Эрика Бруна». При этом источник ТАСС уточнил, что, по замыслу Серебренникова, большинство актеров должны были исполнять свои роли обнаженными.

Ранее директор Большого театра Владимир Урин также заявил, что в спектакле присутствует «тема, которая может вызвать определенное неприятие» в обществе. При этом он отметил, что знал содержание сценария и дал добро на постановку. Перенос премьеры же на 2018 год Урин объяснил неготовностью балетной части из-за недостаточного количества репетиций.

С некоторыми фотографиями и роликами с финального прогона спектакля «Нуреев» в Большом театре можно ознакомиться здесь.

(UPD 17:00): В министерстве культуры подтвердили, что глава ведомства Владимир Мединский обсуждал постановку Серебренникова с директором Большого театра Владимиром Уриным. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Подтверждаем, что между Министром культуры России Владимиром Мединским и гендиректором ГАБТ Владимиром Уриным состоялся долгий обстоятельный телефонный разговор, в котором они, в том числе, обсуждали балет „Нуреев“ в постановке Кирилла Серебренникова. Однако, цензура и запреты — это не стиль работы нашего ведомства», — заявили в Минкультуры, подчеркнув, что распоряжений о переносе или запрете балета «Нуреев» Мединский не давал.

На этом настаивает и глава Большого театра Владимир Урин. «Я своей профессиональной деятельностью клянусь, что такого звонка не было. Никаких указаний не давалось», — заявил Урин в интервью агентству «РБК».

Ранее The Village рассказывал, каким нападкам подвергались театральные проекты Кирилла Серебренникова.