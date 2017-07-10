В 600 московских дворах до октября установят новые фонари. Об этом со ссылкой на начальника управления эксплуатации систем наружного освещения и праздничного оформления департамента ЖКХ Москвы Александра Кондратенко сообщает информагентство «Москва».

«Нам поступает много обращений жителей, и сейчас по их заявкам мы будем устанавливать дополнительное освещение дворовых территорий. Это около трех тысяч опор на порядка 600 дворов. Все это уже согласовано депутатами муниципальных образований, сейчас объявлен аукцион на выполнение этих работ, срок их завершения — до октября», — заявил Кондратенко.

По его словам, светодиодные фонари установят возле подъездов, рядом с пожарными проездами, а также на детских и спортивных площадках.