Из-за реконструкции Филевской линии метро с 10 июля по 1 ноября для пассажиров закрыт западный вестибюль станции «Багратионовская». Об этом The Village сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Так, закрылся вестибюль с выходом к улице Барклая и на Сеславинскую улицу, а также к улице Олеко Дундича. Пока он не работает, пассажиры могут воспользоваться восточным вестибюлем станции с выходом к улице Барклая и на Сеславинскую улицу, к Багратионовскому проезду.

Для информирования горожан об изменениях в работе вестибюлей задействованы сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Кроме того, закрыта платформа станции «Пионерская» по направлению из центра. Работы продолжаются также в восточных вестибюлях станций «Фили», «Кунцевская» и «Филевский парк».