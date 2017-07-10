В метро возобновят экскурсии по строящимся станциям
Департамент строительства Москвы планирует возобновить бесплатные экскурсии на строящиеся станции метрополитена. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Мы продолжим традицию приглашать москвичей на такие экскурсии, — отметил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев на Московском урбанистическом форуме. — Мы расскажем об особенностях и секретах станций, о том, какие технологии применяются при строительстве метро».
Предполагается, что продолжительность экскурсий составит от одного до двух часов. Оставить заявку можно будет на официальной странице ведомства в одной из социальных сетей.
Уточняется, что перед началом все участники пройдут инструктаж по правилам техники безопасности: посетителям выдадут защитные каски и специальную одежду.
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