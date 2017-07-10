Департамент строительства Москвы планирует возобновить бесплатные экскурсии на строящиеся станции метрополитена. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Мы продолжим традицию приглашать москвичей на такие экскурсии, — отметил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев на Московском урбанистическом форуме. — Мы расскажем об особенностях и секретах станций, о том, какие технологии применяются при строительстве метро».

Предполагается, что продолжительность экскурсий составит от одного до двух часов. Оставить заявку можно будет на официальной странице ведомства в одной из социальных сетей.

Уточняется, что перед началом все участники пройдут инструктаж по правилам техники безопасности: посетителям выдадут защитные каски и специальную одежду.