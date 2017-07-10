На краудфандинг-сервисе Planeta.ru начался сбор средств на обновление журнала «Искусство кино». Об этом у себя в фейсбуке сообщает главный редактор издания Антон Долин.

«У нас амбициозные планы. Мы собираемся расширяться, проводить серии показов по всей стране, читать лекции и мастер-классы, учить всех желающих смотреть кино и писать о нем. В будущем у нас — собственные фестивали, премии, сети кинотеатров и киноклубов, собственная синематека. А также мультимедийный интернет-портал, который станет уникальным ресурсом с точки зрения информации, истории и осмысления современного кинопроцесса», — говорится в сообщении на сайте Planeta.ru.

Чтобы помочь журналу со сбором средств, пользователи Planeta.ru могут приобрести один из выставленных на продажу лотов, цены на которые колеблются от 150 рублей до 150 тысяч рублей.

Конечной целью краудфандинг-проекта, который завершится 10 сентября 2017 года, значится 1 000 000 рублей.