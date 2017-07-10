Партия «Альянс зеленых» обратилась в Московский городской суд с иском против столичного парламента, отказавшего в проведении референдума по программе реновации. Об этом The Village сообщили в пресс-службе партии.

«Альянс зеленых» требует признать незаконным постановление Мосгордумы, по мнению которой предложенные инициаторами референдума вопросы о реновации не соответствуют законодательству.

По словам лидера партии Александра Закондырина, формулировка вопроса референдума полностью соответствует закону, исключает возможность множественного толкования, а также была в аналогичном виде использована в 2014 году при проведении референдума в Крыму.

«Правовые последствия тоже очевидны: если москвичи поддерживают программу, то ее надо реализовывать, а если против, то эксперименты стоимостью в 3,5 триллиона рублей проводить не стоит», — отметил Закондырин.

Ранее комиссия Мосгордумы по госуправлению выступила против проведения референдума о массовом сносе домов в рамках программы реновации. Как рассказала председатель комиссии Татьяна Портнова, вопросы о реновации сформулированы так, что являются неоднозначными или же противоречат федеральному закону.