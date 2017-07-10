Московская прокуратура не обнаружила нарушений в работе системы оповещения МЧС, которая не предупредила о буре 29 мая. Об этом со ссылкой на ответ на запрос депутата КПРФ Валерия Рашкина сообщает русская служба «Би-би-си».

МЧС не сочло природные явления опасными, так как Росгидрометцентр прогнозировал, что ветер будет слабее 25 метров в секунду. Поэтому прокуратура не собирается реагировать на возможное бездействие МЧС.

Глава МЧС Владимир Пучков сообщил Рашкину, что оповещение было сделано на информационных табло на улицах. Глава ведомства добавил, что теперь спасатели разработают новый стандарт опасных погодных явлений.

Днем 29 мая на Москву и область обрушился ураган — ветер сносил крыши у зданий, вырывал из земли деревья, рушил заборы и другие конструкции. В результате стихии погибли 18 человек, около 170 получили травмы. Ураган стал самым разрушительным и смертоносным в Москве за последние 100 лет.