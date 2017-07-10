Новые руководители «РБК» рассказали о предстоящих изменениях в работе издания на встрече с главами подразделений канала. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к руководству холдинга.

Будущие управляющий директор Игорь Полетаев, его заместитель Илья Доронов и директор по развитию Алексей Абакумов в частности пообещали изменения в редакционной политике сайта и газеты «РБК».

О скором назначении Полетаева стало известно из пресс-релиза холдинга, дата его выхода на работу не уточнялась. При этом о назначении Доронова и Абакумова не сообщалось.

Илья Доронов, который будет отвечать за политику издания, ранее работал на государственном телеканале «Россия-24», а до того — на телеканалах Life и РЕН ТВ. В свою очередь, Алексея Абакумова СМИ называли человеком, близким к первому замглавы администрации президента Алексею Громову. Абакумов работал заместителем гендиректора «Румедиа», а также на РЕН ТВ и ВГТРК.

16 июня стало известно, что группа «Онэксим» Михаила Прохорова продала медиахолдинг «РБК» владельцу группы ЕСН Григорию Березкину. По слухам, продать актив Прохорова вынудило «мощное давление» со стороны замглавы администрации президента России Алексея Громова по поводу публикаций о протестных митингах 26 марта. В июне Березкин заявил, что не собирается влиять на редакционную политику издания.