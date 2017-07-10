При пожаре в московском торговом центре «РИО» на Дмитровском шоссе пострадали 14 человек. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах города сообщает ТАСС.

«Госпитализированы девять человек, в том числе ребенок», — заявил собеседник агентства.

Источник ТАСС утверждает, что из из здания эвакуировали более двух тысяч человек, однако в торговом центре еще могут оставаться люди. Источник «Интерфакса» сообщает, что пострадали восемь человек, включая одного ребенка.

Пожару присвоили четвертый номер сложности, площадь задымления составляет 70 тысяч квадратных метров. В департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы информагентству «Москва» заявили, что двоих пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном комплексе вертолетом эвакуировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.