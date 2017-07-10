В 2018 году на Украине заработает система предварительной регистрации для россиян, въезжающих на территорию республики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

Для регистрации россияне должны будут внести личные данные, перечень которых определит МИД Украины. По словам Турчинова, сейчас создается соответствующая техническая инфраструктура на всех пунктах пересечения государственной границы.

В республике также появится система биометрического контроля для въезжающих в страну иностранцев. «Это касается в первую очередь отпечатков пальцев для граждан других стран и лиц без гражданства, кроме государств, с которыми Украина имеет соответствующее соглашение, то есть понятно, что в первую очередь, это будет касаться российских граждан», — пояснил Турчинов.

Кроме того, СНБО обяжет россиян, проживающих на территории Украины, регистрироваться по месту проживания и сообщать о своих перемещениях по республике. По словам Турчинова, соответствующие поручения были даны исключительно из соображений национальной безопасности.