Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: перенос балета «Нуреев» по указанию Мединского, регистрация при въезде на Украину, первый банкомат с функцией распознавания лица и еще три события.

Пожар в торговом центре «РИО»

В торговом центре «РИО» на Дмитровском шоссе произошло возгорание. По данным ТАСС, при пожаре пострадали 14 человек. «Госпитализированы девять человек, в том числе ребенок», — заявил собеседник агентства.

Пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти возможных, площадь задымления составила 70 тысяч квадратных метров.

Сбой в работе сайта ЕГРЮЛ

Утром в понедельник в работе сайта Единого государственного реестра юридических лиц произошел сбой. Как объяснили в Федеральной налоговой службе, сбой связан с плановыми техническими работами, которые продлятся по 11 июля. В это время также возможны неполадки в работе Федеральной информационной адресной системы и личных кабинетов налогоплательщиков для юрлиц и ИП.

Мединский и «Нуреев»

СМИ сообщили о переносе балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова по личному указанию министра культуры Владимира Мединского. По словам источника ТАСС, в министерстве сочли, что спектакль выглядит как «пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей».

В Минкультуры подтвердили обсуждение главой ведомства постановки с директором Большого театра Владимиром Уриным. При этом в министерстве подчеркнули, что распоряжений о переносе или запрете балета Мединский не давал. На этом настаивает и глава Большого театра.

Ранее перенос премьеры на 2018 год Владимир Урин объяснил неготовностью балетной части из-за недостаточного количества репетиций.

Упрощенная регистрация автомобилей

С 10 июля вступили в силу изменения в правилах регистрации транспортных средств. Теперь при возможности идентификации автомобилей с трудночитаемыми номерами, измененными в результате естественного износа, коррозии или ремонта, их будет можно зарегистрировать.

Мотоцикл Путина

Президент России Владимир Путин оказался владельцем мотоцикла Mitsubishi, не отраженного в его декларации. «У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл. Но я, правда, стараюсь на нем не ездить», — признался глава страны около стенда Mitsubishi на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. При этом в декларации Путина за 2016 год нет сведений о каком-либо мотоцикле.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сообщения о наличии у Владимира Путина незадекларированного мотоцикла наполовину ложными. «Несколько мотоциклов есть в арсенале гаража особого назначения. И в свое время Путин пробовал пару раз на таком ездить. Это такая полуфейк ньюс», — пояснил он.

Регистрация при въезде на Украину

В 2018 году на Украине заработает система предварительной регистрации для россиян, въезжающих на территорию республики. Также власти Украины введут систему биометрического контроля для въезжающих в страну иностранцев.

Кроме того, россиян, проживающих на территории Украины, обяжут регистрироваться по месту проживания и сообщать о своих перемещениях по республике.

Отзыв лицензии у двух банков

Центробанк лишил лицензии московские «Сталь банк» и банк «Премьер кредит». «Сталь банк» использовал рискованную бизнес-модель, характеризующуюся низким качеством активов. Похожая ситуация сложилась и в банке «Премьер кредит», который вдобавок к этому вел высокорискованную кредитную политику.

Кроме того, Центробанк ввел временную администрацию в банке «Югра» в связи с неустойчивым финансовым положением компании и наличием угрозы интересам ее кредиторов и вкладчиков. Помимо этого, на три месяца вводится мораторий на выплаты по требованиям кредиторов. По данным ЦБ, в «Югре» предоставляли регулятору недостоверную отчетность, а также занимались манипуляциями с вкладами.

Изменения в редакционной политике «РБК»

По данным «Дождя», новые руководители «РБК» рассказали о предстоящих переменах в работе издания на встрече с главами подразделений канала. Они в частности пообещали изменения в редакционной политике сайта и газеты «РБК».

Первый банкомат с функцией распознавания лица

Сбербанк установил первый банкомат, который может распознавать клиентов по лицу и выдавать деньги без банковской карты. Банкомат поставили в офисе компании на Кутузовском проспекте. Пока он доступен только для сотрудников Сбербанка.

По итогам пилотного проекта, который продлится до конца 2017 года, банк решит, будет ли внедрять технологию в других банкоматах.