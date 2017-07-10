Сотовый оператор МТС временно ограничил все операции с платежами. Об этом сообщает RNS со ссылкой на колл-центр компании.

«Баланс, зачисление платежей… все, что касается платежей», — пояснили в колл-центре. По словам сотрудников МТС, в компании ведется обновление системного обеспечения, которое должно быть завершено до 00:00.

В пресс-службе оператора отметили, что ограничения касаются незначительного количества абонентов, у которых средства на счет могут зачисляться с небольшой задержкой.

Ранее абоненты МТС столкнулись с трудностями при пополнении парковочного счета с помощью СМС.