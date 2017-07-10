Московские власти начали работу по изменению схемы работы наземного транспорта из-за программы реновации. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на директора госпредприятия «МосгортрансНИИпроект» Александра Полякова.

В районах с построенными по программе реновации домами организуют новые остановки, а в некоторых местах изменят трассировку маршрутов. Кроме того, из-за роста плотности населения появится необходимость закупки новых единиц подвижного состава для увеличения частоты движения транспорта.

По оценкам главы Союза пассажиров Кирилла Янкова, в случае роста плотности жителей в два раза частоту движения транспорта необходимов увеличить как минимум в 1,8 раза. При этом увеличение числа транспортных единиц зависит от разных факторов: так, некоторые маршруты могут объединить, а на других — пустить автобусы большей вместимости.

«В любом случае пассажиры будут испытывать неудобства из-за программы реновации, поскольку на дорогах появится много крупногабаритной строительной техники», — отметил Янков. По мнению эксперта, на изменение маршрутной сети по программе реновации придется потратить минимум сотни миллионов или миллиарды рублей.