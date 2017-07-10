Люксембургский бизнесмен Жерар Лопес, знакомый с президентом России Владимиром Путиным, зарабатывает на российских госконтрактах. Об этом сообщает «Дождь».

В 2010 году Путин совершил заезд на болиде команды «Формулы-1» Renault, владельцем которой тогда был Лопес. По информации телеканала, сейчас Лопес возглавляет совет директоров шведской фирмы Rise Capital, инвестирующей в российскую инфраструктуру. В свою очередь, одним из акционеров компании является Игорь Снегуров — владелец строительной фирмы ВИС.

Rise Capital участвует в четырех из пяти госконтрактов ВИС на сумму 180 миллиардов рублей. Кроме того, у фирм есть совместная компания «ВИС трансстрой», получившая подряд на строительство железнодорожной ветки на Ямале на сумму 113 миллиардов рублей. По данным «Дождя», ВИС также планирует участвовать в конкурсах на строительство ЦКАД.

Между тем, испанский суд выдал ордер на арест Лопеса по подозрению в связях с Тамбовской ОПГ. Бизнесмену также запрещен въезд в Монако по подозрению в связях с организованной преступностью.