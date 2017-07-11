Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести выездной сбор — до 100 рублей в сутки — для российских туристов, отдыхающих по путевкам на иностранных курортах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Размер сбора должен определяться в зависимости от страны, куда потребитель приобрел путевку, но не должен превышать максимальной отметки 100 рублей за сутки пребывания», — отметил Петров.

Доходы от этого сбора Петров предлагает направить на развитие материально-технической и инфраструктурной базы Кубани, Крыма, Ростова-на-Дону, Кавказа и других перспективных туристических направлений России.

Парламентарий считает, что введение выездного сбора поспособствует «поддержке отечественной экономики», защитит интересы потребителей и «поднимет туристический интерес к внутренним летним путешествиям среди соотечественников».