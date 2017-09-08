Министерство культуры отозвало иск о взыскании ущерба с обвиняемых по «делу реставраторов» в связи с погашением долга. Об этом со ссылкой на главу министерства Владимира Мединского сообщает «Интерфакс».

«Сумма ущерба — 160 миллионов рублей — выплачена давно и полностью», — прокомментировал чиновник.

Ранее стало известно, что Дорогомиловский суд Москвы 21 сентября рассмотрит по существу «дело реставраторов», обвиняемым по которому проходит бывший замминистра культуры Григорий Пирумов.

Весной 2016 года в Москве арестовали шестерых подозреваемых по делу о махинациях в министерстве культуры. По версии следствия, они заключали госконтракты на реставрацию объектов культурного наследия по завышенным ценам. В деле упоминаются четыре эпизода: Новодевичий монастырь, Драмтеатр во Пскове, Иоанно-Предтеченский монастырь и Музей космонавтики в Калуге. Предполагается, что ущерб от деятельности организованной группы превысил 100 миллионов рублей.