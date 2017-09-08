Бывший кинотеатр на улице Фадеева в Балашихе, который частично обрушился утром, снесут целиком. Соответствующее распоряжение появилось на сайте администрации городского округа.

«Проведено заседание комиссии по ЧС, на котором был рассмотрен ряд вопросов, в том числе связанный с дальнейшей судьбой данного строения. На данный момент на месте проводятся следственные мероприятия. После их окончания и на основании комиссии по чрезвычайным ситуациям стены, так как они угрожают жизни людей, будут снесены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что здание бывшего кинотеатра «Союз» принадлежит собственнику с 2013 года.

Утром 8 сентября стены здания обрушились на торговые ряды, в результате чего пострадали семь человек, в том числе ребенок.