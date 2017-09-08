«Левада–центр» провел исследование, в котором выяснил, чего жителям Москвы не хватает в городе. Результаты опроса приведены на сайте института.

Больше всего москвичам не достает чистого воздуха — за данный аспект высказались 49 % респондентов; 20 лет назад аналогичный показатель был на отметке 61 %.

Кроме того, жители столицы хотели бы, чтобы в городе было больше туалетов (40 %) и парковок для автомобилей (34 %). Также горожанам не хватает бассейнов и спортивных комплексов (23 %), водных объектов и фонтанов (22 %), мест на улице, где можно отдохнуть (19 %), парков, цветов (18 %), площадок для детей (14 %), мест для встреч (13 %).

Всего хватает только 1 % опрошенных москвичей.