Полиция усилила меры безопасности возле посольства Мьянмы в Москве, где вечером 8 сентября планировалось провести акцию в поддержку притесняемых в этой стране мусульман. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, полиция перекрыла Большую Никитскую улицу и пропускает людей по одному. На соседних улицах также дежурят полицейские.

3 сентября несколько сотен мусульман вышли на несогласованную акцию протеста у посольства Мьянмы в Москве. Причиной митинга стали действия властей страны, которые обвинили представителей народа рохинджа, исповедующего ислам, в нападениях на полицейских. Против рохинджа начали спецоперацию — за неделю в столкновениях погибли несколько сотен человек.

4 сентября у посольства Мьянмы в Москве также прошел пикет. За нарушение общественного порядка на нем задержали 17 человек. Согласовать акцию, намеченную на 8 сентября, московские власти отказались.

The Village уже выяснил, как мусульмане, живущие в Москве, относятся к происходящему.