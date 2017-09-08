Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии и МВД начали разработку нового национального стандарта автомобильных номеров. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, власти планируют ввести специальные номера для спорткаров, ретроавтомобилей и машин из США и Японии, а также уменьшить размер госзнаков для мотоциклов. При этом код региона и количество букв и цифр в госзнаках останутся без изменений.

На разработку проекта документа отводится два месяца. Финальная редакция нового ГОСТа должна быть готова к маю 2018 года. К октябрю его планируется утвердить, чтобы уже с 2019 года начать переход на новый формат номеров.

Ранее сообщалось, что из-за нехватки автомобильных номеров в некоторых регионах в России планировали изменить формат составления госзнаков. В частности, упоминался вариант с переходом на европейский стандарт с четырьмя цифрами, четырьмя буквами, флажком и надписью «RUS».