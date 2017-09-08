На карте Москвы от «Яндекса» появился перекресток на пересечении улиц Чаянова, Васильевской и 1-й Тверской-Ямской, который на самом деле еще не открыт. Об этом предупредили в Центре организации дорожного движения.

«И знаки, и разметка запрещают проезд через Тверскую в районе улицы Чаянова. Этот проезд еще не открыт. Его откроют только после нанесения разметки и установки светофоров и всех необходимых знаков. Будем следить за этим местом», — сообщили в ЦОДД.

Также в Центре пообещали попросить «Яндекс» исключить проезд с карт, чтобы навигаторы не включали его в маршруты и не провоцировали водителей нарушать ПДД.