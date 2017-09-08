В Москве стартует завершающий этап благоустройства по программе «Моя улица» — в центре столицы и на въездах в город высадят более 5 тысяч деревьев. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

В списке деревьев и кустарников, которые должны появиться в Москве с октября по декабрь, значатся липы, березы, дубы, вязы, клены, каштаны, рябина, яблони, черемуха, ирга, багряник и сирень. Их высадят по 40 адресам на Тверской улице, Волхонке, Сретенке, Петровке, Пречистенке и Солянке, на Садовом и Бульварном кольцах, а также на Хохловской, Болотной, Славянской, Старой и Новой площадях.

Власти планируют закупать деревья высотой от двух до семи метров в возрасте от 25 до 35 лет. Поставщика растений, который также будет отвечать за их уход, выберут на открытом конкурсе. Он должен будет предоставить трехлетнюю гарантию на деревья и заменить их, если они не приживутся.

Стоимость контракта не уточняется. По словам представителей мэрии, расходы на каждое дерево «не должны превышать прошлогодние».