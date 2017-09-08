В День города, 9 сентября, на площади Тверская Застава откроется движение трамваев. Об этом The Village сообщили в «Мосгортрансе».

Здесь запустят маршруты № 7 и 9, благодаря которым наземный транспорт свяжет сразу четыре московских вокзала: Белорусский, Казанский, Ленинградский и Ярославский. От Белорусского вокзала до спорткомплекса «Олимпийский» на новом трамвае можно будет добраться за 23 минуты. Интервалы движения составят три-четыре минуты.

«Это долгожданный проект, который позволит создать новые связи для 30 тысяч пассажиров ежедневно. Их проезд обеспечат современные низкопольные вагоны „Витязь-М“, поэтому движение по новой линии будет быстрым и удобным», — обещают в «Мосгортрансе».

О возвращении трамвайного движения на площадь стало известно в ноябре 2016 года. Тогда на создание проекта благоустройства площади и продления трамвайной линии до нее выделили 74 миллиона рублей.