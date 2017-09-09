Олег Навальный, отбывающий наказание по делу «Ив Роше», запустил проект Tattoos from Russian Prison («Татуировки из русской тюрьмы»). Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

На сайте TRAP размещены нарисованные Навальным эскизы татуировок, которыми может воспользоваться любой желающий. Также пользователи могут оформить индивидуальный заказ, заполнив соответствующую форму на сайте.

Здесь же опубликован каталог тату-мастеров, работающих как в России, так и в других странах мира. В связи с этим сайт представлен в двух версиях — русской и английской.

Снимками готовых татуировок по эскизам Навального рекомендуется делиться в соцсетях с хештегом #got_чиф.

В 2014 году Олега Навального признали виновными в мошенничестве при заключении контрактов с компанией «Ив Роше» и осудили на 3,5 года колонии. Его брата Алексея Навального приговорили к условному сроку.