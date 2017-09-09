«Татуировки из русской тюрьмы» от Олега Навального
Олег Навальный, отбывающий наказание по делу «Ив Роше», запустил проект Tattoos from Russian Prison («Татуировки из русской тюрьмы»). Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.
На сайте TRAP размещены нарисованные Навальным эскизы татуировок, которыми может воспользоваться любой желающий. Также пользователи могут оформить индивидуальный заказ, заполнив соответствующую форму на сайте.
Здесь же опубликован каталог тату-мастеров, работающих как в России, так и в других странах мира. В связи с этим сайт представлен в двух версиях — русской и английской.
Снимками готовых татуировок по эскизам Навального рекомендуется делиться в соцсетях с хештегом #got_чиф.
В 2014 году Олега Навального признали виновными в мошенничестве при заключении контрактов с компанией «Ив Роше» и осудили на 3,5 года колонии. Его брата Алексея Навального приговорили к условному сроку.
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