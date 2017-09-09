На железнодорожном переезде под Нижневартовском в Ханты-Мансийском автономном округе грузовик столкнулся с пассажирским поездом Нижневартовск — Адлер. Об этом сообщает агентство «РБК» со ссылкой на региональное отделение МЧС.

В результате столкновения пострадали десять человек, среди которых три ребенка.

На месте работают восемь карет скорой помощи. К месту аварии отправили аварийно-восстановительный поезд. «Столкновение привело к сходу с рельсов пятого вагона, всего в составе поезда 19 вагонов, поезд не опрокинулся», — рассказал собеседник агентства.

По данным агентства «Интерфакс», столкновение произошло из-за того, что камаз нарушил ПДД — выехал на нерегулируемый переезд. Водителя грузовика госпитализировали в тяжелом состоянии.