Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу и замглавы управы района Ново-Переделкино за «грубейшие нарушения» в ходе подготовки выборов. Об этом мэр сообщил на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Собянин также заявил, что в районе заменили всех председателей избиркомов. «Стараемся проводить максимально честные выборы. Но, видимо, не всем это нравится», — заявил мэр Москвы.

Ранее в Сети появилось видео, на котором замглавы управы Светлана Антонова предположительно обсуждает подтасовки на муниципальных выборах с представителями участковых избирательных комиссий.

В столичной мэрии подтвердили интернет-изданию «Медуза», что уволили именно Светлану Антонову.

Выборы муниципальных депутатов пройдут в Москве 10 сентября.