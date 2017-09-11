Обновлено: добавлен комментарий Натальи Поклонской



Утром в понедельник, 11 сентября, в Москве у офиса Константина Добрынина — адвоката режиссера «Матильды» Алексея Учителя — подожгли два автомобиля. Об этом Добрынин сообщил на своей странице в Facebook.

На месте поджога обнаружили записку со словами «За Матильду гореть».

UPD (12:32): Депутат Госдумы Наталья Поклонская на своей странице в фэйсбуке призвала правоохранительные органы «тщательнейшим образом» расследовать поджог машин и оценить ситуацию «с учетом простого правила: кому это выгодно?»



«Не слишком ли прямолинейными и навязчивыми становятся попытки выставить себя на всеобщее обозрение жертвой неких мифических православных радикалов?» — отметила Поклонская.



Фильм Учителя «Матильда» рассказывает о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против картины выступили депутат Госдумы Наталья Поклонская и православные активисты. В Петербурге напротив студии «Лендок», где находится офис Алексея Учителя, неизвестные вывесили баннер с надписью: «За Веру, Царя и Отечество! Учитель, руки прочь от Русского Царя!». В ночь на 31 августа здание киностудии забросали бутылками с зажигательной смесью.

4 сентября нагруженный газовыми баллонами грузовик врезался в кинотеатр «Космос» в центре Екатеринбурга. Причиной такого поступка водитель назвал свое возмущение показом в кинотеатре фильма «Матильда». Учитель, его адвокат Константин Добрынин и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман обвинили Поклонскую в провокации инцидента, на что депутат ответила цитатой из «Майн кампф».