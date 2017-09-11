Конституционный суд отказался рассмотреть жалобу «Левада-центра» на положения закона об «иностранных агентах». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Социологическая служба оспаривала признание проведения и обнародования социологических исследований в качестве политической деятельности. По мнению «Левада-центра», ярлык иностранного агента присвоен ему с целью опорочить результаты научных исследований, при этом для внесения центра в реестр иностранных агентов Минюст применил поправки 2016 года с обратной силой.

Суд счел, что придание норме обратной силы не ухудшило правовое положение центра. Определение об отказе приняли на основе выводов секретариата еще 18 июля без передачи дела судье-докладчику, но опубликовали после возвращения суда с каникул в сентябре.

В сентябре 2016 года Минюст включил «Левада-центр» в реестр иностранных агентов. Решение приняли по результатам внеплановой документарной проверки, которую провели в августе 2016 года по запросу общественного движения «Антимайдан». Его представители заявляют, что центр проводит исследования «по линии министерства обороны США по заказу Висконсинского университета». Руководство центра с включением в реестр не соглашается. В мае «Левада-центр» подал жалобу на положения закона об «иностранных агентах» в Конституционный суд.