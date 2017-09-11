График движения некоторых пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги изменится с 15 сентября. Об этом сообщается на сайте МЖД.

Так, электропоезд № 6019 на маршруте Пушкино — Москва, отправляющийся в 11:40, станет курсировать ежедневно, а электричка № 6021 Пушкино — Москва, отходящая в 12:22, будет ходить только в будние дни.

Электричка № 6315 Александров-1 — Москва с отправлением в 08:20 начнет останавливаться также на станциях Клязьма, Тарасовская, Челюскинская и Строитель, из-за чего будет прибывать на Ярославский вокзал на шесть минут позже — в 10:35.

Кроме того, пригородный поезд № 6324 Москва — Александров будет отправляться на 13 минут раньше — в 13:14, в новом графике появится дополнительная остановка Семхоз — в 14:30. Электричка № 6015В из Пушкина в Москву теперь начнет останавливаться на станциях Мамонтовская, Клязьма, Тарасовская и Челюскинская. Отправление также сдвинется на 09:41.

Помимо всего, поезд № 6222 до Сергиева Посада с отправлением в 13:11 не будет больше останавливаться на Семхозе, а электричка № 6331 Александров-1 — Москва, отходящая в 16:13, минует остановочный пункт Заветы Ильича.