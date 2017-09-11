Обновление: Появилась информация о переносе показа и о причине отмены.

Предпремьерный показ фильма Алексея Учителя «Матильда», назначенный на сегодня в кинотеатре «Иллюзион», отменен по техническим причинам. Информацию об этом The Village подтвердили представители кинотеатра.

Новая дата показа неизвестна. Информации о возврате билетов также нет. В компании не смогли дать оперативный комментарий по поводу отмены.

В пресс-службе отметили, что правообладателем картины выступает сеть кинотеатров «Каро фильм».

UPD (15:50): Причиной отмены предпремьерного показа «Матильды» оказалось отсутствие прокатной копии.

«Нам должны были предоставить копию в прокат, и копию нам не предоставили. Пока нам сказали, что переносится на 25 октября, 18:00, за день до всероссийской премьеры. С творческой группой будет встреча», — рассказали представители кинотеатра.

Ранее в Москве у офиса адвоката Алексея Учителя неизвестные подожгли две машины, оставив листовки со словами «За Матильду гореть».