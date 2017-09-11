Сбербанк опроверг появившуюся в социальных сетях информацию об изменении условий обслуживания дебетовых карт и их переводе на овердрафтный режим. Об этом банк сообщил на своей странице в Facebook.

«Нельзя потратить по дебетовой карте больше денег, чем у вас есть <…> Оведрафт по карте можете разрешить только вы сами», — пояснили в Сбербанке, уточнив, что на картах может образовываться техническая задолженность, но проценты по ней не начисляются.

Банк также отметил, что в мобильном приложении «Сбербанк Online» часть дебетовых карт всегда отображалась как овердрафтные, и объяснил это «технической необходимостью для корректной работы с платежами и переводами».

Овердрафтом именуются микрокредиты, которые выдаются клиентам при использовании большего количества денег, чем есть на банковской карте.