Минздрав сообщил, что в России почти в два раза сократилось потребление алкоголя. Если в 2008 году в среднем потребляли 18 литров алкоголя в год на душу населения, в 2017 году этот показатель сократился до 10,3 литра, передает «РБК».

Тем не менее, глава ведомства Вероника Скворцова отметила, что такой показатель все равно считается опасным. Власти ставят задачу через несколько лет понизить уровень потребления до 8 литров или меньше, заявила она. Еще одна задача, стоящая перед властями, — структуризация рынка спиртного в стране, так как пока на нем преобладают крепкие напитки. «Благородные вина, особенно сухие вина, ряд других напитков, которые меньшей градусности, их рынок должен расширяться», — пояснила она.

Ранее в этот же день в опросе ВЦИОМ 40 % россиян сказали, что в их ближайшем окружении есть хотя бы один алкоголик. 41 % опрошенных считают государственные антиалкогольные меры неэффективными.