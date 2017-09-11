Власти России намерены привести к полному паритету число российских дипломатов в США и американских в России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Его слова передает «РБК».

По его словам, это станет ответом на действия властей США, добившихся закрытия генконсульства России в Сан-Франциско для уравнивания числа консульств двух стран.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что для достижения полного паритета по числу сотрудников дипмиссий обеих стран численность американского персонала следует сократить еще на 155 человек, по числу россиян, работающих в ООН.