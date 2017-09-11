Обновление: добавлена информация об уголовном деле.

Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы режиссера Алексея Учителя, собирается обратиться в МВД для проверки православных движений в связи с поджогом автомобилей рядом с московским офисом юриста. Об этом сообщает информагентство «Москва».

«На данный момент мы готовим заявление в МВД для того, чтобы правоохранительные органы установили людей, причастных к поджогу машин рядом с нашим офисом, и проверили на причастность к поджогу активистов псевдоправославных движений «Христианское государство» и «Сорок сороков», — рассказал Добрынин.

Адвокат также не исключил возможности обращения в прокуратуру и другие правоохранительные органы.

UPD (16:14): Полиция возбудила уголовное дело по факту возгорания двух машин в центре Москвы по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

Утром в понедельник, 11 сентября, у офиса Константина Добрынина — адвоката режиссера «Матильды» Алексея Учителя — подожгли два автомобиля. На месте поджога обнаружили листовки с лозунгом «За „Матильду“ гореть».