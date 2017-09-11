Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оставил без движения иск гражданки Канады Ольги Куликовской-Романовой к создателям картины «Матильда». Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Суд обнаружил в исковом заявлении недостатки, которые необходимо исправить до 30 сентября. В противном случае суд не будет рассматривать заявление.

По данным «Фонтанки», истица не предоставила свидетельств своего родства с родственником Николая II. Кроме того, она не конкретизировала свои претензии.

Ранее Куликовская-Романова подала иск о защите чести и достоинства к творческо-производственному объединению «Рок» Алексея Учителя. Истица просила запретить показ фильма «Матильда» до рассмотрения иска судом.

Фильм «Матильда» рассказывает о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Против картины выступили депутат Госдумы Наталья Поклонская и православные активисты. В Петербурге напротив студии «Лендок», где находится офис Алексея Учителя, неизвестные вывесили баннер с надписью: «За Веру, Царя и Отечество! Учитель, руки прочь от Русского Царя!». В ночь на 31 августа здание киностудии забросали бутылками с зажигательной смесью. 4 сентября нагруженный газовыми баллонами грузовик врезался в кинотеатр «Космос» в центре Екатеринбурга. Причиной такого поступка водитель назвал свое возмущение показом в фильма Алексея Учителя. Утром 11 сентября у офиса адвоката Алексея Учителя подожгли две машины.