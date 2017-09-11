В субботу, 16 сентября, в Отрадном откроется буддистская Ступа Просветления. Об этом сообщается на сайте московской общины буддистов.

Высота ступы со шпилем — 15 метров, длина — семь метров. Композиция также включает трехуровневую монолитную конструкцию со статуей Будды в отдельной нише, содержащую сакральные предметы: тексты, реликвии и статуэтки общей массой до 20 тонн.

Отмечается, что Ступа — первое капитальное буддийское культовое сооружение в Москве. Здание, расположенное в Нововладыкинском проезде, владение 15, построено по тибетским архитектурным канонам.