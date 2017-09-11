Студия Артемия Лебедева представила на своем сайте проект фирменного стиля парка «Зарядье».

В студии «усовершенствовали» парковый логотип, разработанный московским веб-дизайнером Марией Кокухиной, разработав фирменный стиль на его основе.

Паттерн оформления составляют элементы-грани в трех цветовых гаммах: желто-оранжевой как основной, сине-голубой для особых мероприятий и зеленой для униформы сотрудников и уборочной техники.

Для оформления сувениров и наружной рекламы используют маскотов, таких как синица, снегирь, стрекоза, бабочка и божья коровка.

Ранее Студия Артемия Лебедева принимала участие в конкурсе логотипов для парка «Зарядье». Она предложила использовать в качестве фирменного знака силуэт сказочной птицы, образующей букву «З». По итогам открытого голосования работа студии заняла второе место. После этого Лебедев раскритиковал народные голосования как «самый тупой способ выбора чего-либо». В мае студия Лебедева победила в тендере на разработку фирменного стиля «Зарядья».