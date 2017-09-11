Вторник, 12 сентября, может стать самым жарким днем в Москве с 1932 года. Об этом сообщается на сайте центра «Фобос».

«Москвичей ждет солнечная, сухая и по-июльски теплая погода с температурным фоном на десять градусов выше климатической нормы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что температура, возможно, побьет рекорд 1932 года, когда столбики термометров поднялись до плюс 26 градусов.

Ранее The Village рассказывал, стоит ли еще надеяться на тепло в этом году.