Президент России Владимир Путин предложил правительству внести в Госдуму законопроект, приравнивающий с 2019 года минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Предлагаю, как минимум, с 1 января 2018 года повысить МРОТ с нынешних 71–72 % от прожиточного минимума трудоспособного населения до 85 %. И не позднее, а если правительство посчитает возможным, и раньше, но не позднее 1 января 2019 года приравнять МРОТ и прожиточный минимум», — заявил Путин.

Законопроект должен быть внесен в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на ближайшие три года. Глава государства считает эту задачу принципиальной, так как «нужно преодолеть ситуацию, когда минимально возможная заработная плата не покрывает даже базовые расходы граждан».

По словам главы Минтруда Максима Топилина, в 2017 году МРОТ достиг размера 7 800 рублей. «По сравнению с 2015 годом в 2017 году количество граждан, которые получают заработную плату меньше прожиточного минимума, сократилось с 5,5 до 4 миллионов человек. То есть здесь динамика достаточно серьезная, хотя мы понимаем, что в перспективе, конечно, такого быть не должно», — заявил Топилин.