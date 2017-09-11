Сеть кинотеатров «Люксор» открыла предварительную продажу билетов на фильм «Матильда», который выйдет на экраны 26 октября. Билеты появились на сайте компании.

Стоимость билетов варьируется от 120 рублей за утренний сеанс и до 420 рублей за вечерний показ.

Фильм режиссера Алексея Учителя рассказывает о романе цесаревича Николая Александровича, будущего российского императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской. Против картины активно выступает депутат Наталья Поклонская, которая назвала фильм богохульством.