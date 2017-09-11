Киносеть «Люксор» открыла предпродажу билетов на «Матильду»
Сеть кинотеатров «Люксор» открыла предварительную продажу билетов на фильм «Матильда», который выйдет на экраны 26 октября. Билеты появились на сайте компании.
Стоимость билетов варьируется от 120 рублей за утренний сеанс и до 420 рублей за вечерний показ.
Фильм режиссера Алексея Учителя рассказывает о романе цесаревича Николая Александровича, будущего российского императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской. Против картины активно выступает депутат Наталья Поклонская, которая назвала фильм богохульством.
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