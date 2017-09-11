Глава избирательного штаба КПРФ первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников предложил перенести единый день голосования на март. Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам Мельникова, одна из причин низкой явки на выборах — дата голосования, в связи с чем выборы нужно перенести на март. Выбор месяца депутат не объясняет.

Кроме того, коммунисты выступили за отмену муниципального фильтра. «Фильтр должен быть отменен по крайней мере для парламентских партий», — считает Мельников.

О том, чем запомнились прошедшие 10 сентября выборы муниципальных депутатов можно прочитать в материале The Village.